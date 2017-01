Tigres pierden el trono del béisbol cubano

BAYAMO.- Esta ciudad se convirtió en un manicomio, o mejor, en un lugar de locos alegres, tras el triunfo este domingo de Los Alazanes ante los hasta entonces campeones avileños con pizarra de 3x2. El béisbol cubano tiene un nuevo monarca. ¡Y bien merecido!

No pudieron Los Tigres ante el tremendo empuje de los discípulos de Carlos Martí, quienes luego de vencer en los dos últimos compromisos a Matanzas, no dejaron “respirar” tampoco a los tres veces titulares, los pupilos de Roger Machado, en el play off final.

El crucial duelo encontró decisión en el octavo cuando José Ángel García otorgó tres boletos y el relevista Dachel Duquesne no pudo evitar el fly de sacrificio de Guillermo Avilés.

En el primer tercio del juego, los de Ciego de Ávila embasaron corredores en todas las entradas. En la segunda y la tercera llegaron a situar la posible anotación en tercera, pero faltó el hit impulsor.

Pero en el cuarto hicieron saltar del montículo al abridor Leandro Martínez tras recibir boletos Duarte y Fiss y conectar Osvaldo Vázquez cohete que propulsó la primera. Al relevista César García le marcaron otra por fly de sacrificio de Rubén Valdez.

No tardaron Los Alazanes en ripostar en el final de ese inning, pues Erlis Casanova otorgó tres boletos, y su relevista, José Ángel García, boleó también al primer bateador para marcar la primera, aunque luego sacó tres outs importantes para preservar la ventaja mínima (1x2)

Fue un partido de pobre producción con el madero, pues par de carreras de los anfitriones ocurrieron sin conectar hit y las dos de los avileños con solo uno.

La pizarra se igualó en el séptimo por error del inicialista Eliécer Griñán —entró a jugar en ese capítulo por Charles— y tras el sacrificio que lo llevó a primera, se corrió a tercera por wild y anotó por cohete de Yoelkis Céspedes.

ANTES DE QUE SE ME OLVIDE

NO UNA, sino varias veces, Roger empleó en los inicios de los cuatro juegos el sacrificio, algo que pudiera criticársele sino fuera por la necesidad de anotar pues la ofensiva avileña dejó mucho que desear... FUE VALIENTE Carlos Martí cuando decidió traer en el octavo a Miguel Lahera con el partido igualado. De perder ese duelo le habría dado más oportunidades a sus rivales en caso de un quinto encuentro. Pero dijo: “ahora o nunca”. Y la vida casi siempre premia a los valientes... BAYAMO ACOGIÓ a la delegación avileña con mucho respeto y trataron que todos nos sintiéramos bien atendidos, algo que lograron en grado superlativo, no obstante a este redactor le causó sorpresa cuando le comunicaron que solo a los medios nacionales se les concedía Internet gratis. Ni el representante de la Federación Cubana de Béisbol, ni los federativos del deporte granmense, tuvieron una respuesta que convenciera, pero me quedo con las emociones que dejó este play off y la merecida victoria de Los Alazanes.

IMÁGENES DEL PARTIDO

Rubén Valdez en acción

Frank Camilo fue pieza clave en el triunfo de Los Alazanes