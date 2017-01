Béisbol cubano: jugada a jugada cuarto partido Ciego de Ávila-Granma

Con el título casi asegurado, la selección de Granma acude este domingo, en su estadio Mártires de Barbados a la búsqueda de su cuarta victoria, que le daría, por barrida, el primer lugar de la LVI Serie Nacional de Béisbol.

Los Tigres, como tienen que ganar cuatro juegos sucesivos, no cuentan hoy con su figura fundamental en la lomita, el diestro Vladimir García, aunque de ser necesario, no se descarta su utilización. Hoy dependen, en la apertura del refuerzo pinareño Erlis Casanova y tienen como rival al zurdo Leandro Martínez.

La realidad indica que el favoritismo de Los Tigres se ha esfumado ante la energía positiva de sus rivales. Claro, en la pelota, la última palabra la da el terreno. Veremos, jugada a jugada, lo que acontece en este partido. Bienvenidos y gracias por estar con Invasor.

Estadio: José Ramón Cepero



1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0

ALINEACIÓN (inicial) CAV ALINEACIÓN (inicial) GRA



1. Julio Pablo Martínez (CF) 1. Roel Santos (CF)



2. Yorbis Borroto (SS) 2. Yordan Manduley (SS)



3. Donal Duarte (BD) 3. Yúnior Paumier (3B)



4. Yoelvis Fiss ( RF) 4. Alfredo Despaigne (BD)



5. Osvaldo Vázquez (R) 5. Denis Laza (LF)



6. Abdel Civil (LF) 6. Carlos Benítez (2B)

7. Yorelvis Charles (1B) 7. Guillermo Avilés (1B)



8. Rubén Valdez (2B) 8. Frank Camilo Morejón (R)



9. Raúl González (3B) 9. Yoelkis Céspedes (RF)



Lanzador: Erlis Casanova Lanzador: Leandro Martínez



PRIMERA ENTRADA

Ciego de Ávila: Julio Pablo Martínez, elevado a lo corto del central, doblete, hubo colisión entre Roel Santos y Yordan Manduley. Yorbis Borroto, toque de sacrificio, de pitcher a primera. Julio Pablo se corrió a la antesala. Donal Duarte, de short a primera. Julio Pablo sigue en tercera. Yoelvis Fiss, fly a lo corto del jardín derecho, se lanza Yoelkis Céspedes e impide que Los Tigres anoten. Primer cero para Ciego de Ávila.

Granma: Roel Santos, línea out al jardín izquierdo. Yordan Manduley, de segunda a primera. Yunior Paumier, de segunda a primera. ¿Tendremos duelo de lanzadores?

SEGUNDA ENTRADA

Ciego de Ávila: Osvaldo Vázquez, de segunda a primera. Abdel Civil, hit al central. Yorelvis Charles al bate, Civil intenta el robo de segunda y Frank Camilo lo captura. charles perece de torpedero a primera. Segundo cero para Los Tigres.

Granma: Alfredo Despaigne, se poncha. Denis Laza, fly out a segunda. Carlos Benítez, de segunda a primera. CAV 0-0 GRA.

TERCERA ENTRADA

Ciego de Ávila: Rubén Valdez, en su primer juego del play off como titular, hit al derecho. Raúl González, machucón por el pitcher, out en primera. Valdez se corrió a segunda. Julio Pablo Martínez, rolling por primera, out sin asistencia. Valdez sigue en segunda. Yorbis Borroto al bate, wild pitch de Martínez y Valdez gana la tercera almohadilla. Borroto se fue con una bola alta. Leandro logró el ponche y su tercer cero. Los Tigres siguen sin impulsar a los corredores en posición anotadora.

Granma: Guillermo Avilés, hit al central. Frank Camilo Morejón, falla dos intentos de toque, luego le tiró fuerte y sacó cañonazo de hit al izquierdo. Yoelkis Céspedes, en tres y dos, tocó por el pitcher, out en tercera.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar