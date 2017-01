Béisbol cubano: dos relinchos victoriosos en el Cepero

Y sí, el de este jueves fue un juego distinto, bien distinto al del miércoles, aunque en algo guardaron semejanza: el equipo de Granma volvió a salir victorioso, esta vez con pizarra de 3x2 y hay sirenas y gritos de alarma en la afición de Los Tigres que ve como su elenco viajará a Bayamo con dos derrotas, las que amenazan con impedir un sexto juego de vuelta en el estadio José Ramón Cepero. El play off de la LVI Serie Nacional de Béisbol se ha puesto completamente del color de Los Alazanes.

• Vea, jugada a jugada, cómo transcurrió este segundo partido del play off final de la LVI Serie Nacional de Béisbol

Entenza, inmenso ante los bateadores avileños

Los visitantes tomaron esta vez bien rápido la iniciativa al marcarle una carrera a Vladimir Baños en la misma primera entrada por doblete de Yordan Manduley y cohete al jardín derecho de Yunior Paumier.

A partir de ese momento el pinareño se recuperó y colgó cinco ceros consecutivos, pero en el séptimo abrió dándole boleto a Alfredo Despaigne, a continuación Denis Laza disparó doblete y Carlos Benítez, al igual que en la fecha anterior, se vistió de héroe y trajo dos más con su cañonazo. Fue efectivo el rescate de Erlis Casanova, pero ya el mal estaba hecho.

En la lomita contraria Noelvis Entenza lanzaba uno de los mejores juegos de su vida, al extremo de solo admitir dos hits — Julio Pablo y Duarte—en siete entradas, pero en el octavo boleó a Abdel Civil y Yorbis Borroto le disparó hit.

Carlos Martí trajo entonces a Miguel Lahera, quien, luego de sacar el primer out en intento de toque de Raúl González, obligó a Julio Pablo a roletear por el box y aunque logró el out por segunda, no se pudo completar el doble play.

La escena quedó lista para que Manduley cometiera error en tiro en rolata de Dainer Gálvez y entrara la primera de los locales. La segunda fue impulsada por imparable de Donal Duarte.

En el noveno los de Roger Machado dieron señales de vida cuando Osvaldo Vázquez lo inició con incogible. Yoelvis Fiss se sacrificó y pasó a segunda la posibilidad de la igualada, pero se ponchó el emergente Eliécer Griñán y Borroto entregó el tercer out.

Ahora los tres veces monarcas del béisbol cubano tendrían que hacer la hazaña de doblegar en cuatro de cinco partidos a un conjunto que se ha comportado a las mil maravillas y que, al parecer, va camino a su primera corona.

IMÁGENES DEL PARTIDO

El alto mando de Los Tigres mandó a tocar a Raúl González en el octavo, con hombres en primera y segunda y perdiendo por diferencia de tres, pero el intento resultó fallido

Carlos Benítez, bujía inspiradora de Los Alazanes