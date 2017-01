Béisbol cubano: siga jugada a jugada primer juego Ciego de Ávila-Granma

Mucho antes de que comenzara el primer juego de la gran final correspondiente a la LVI Serie Nacional de Béisbol, el estadio José Ramón Cepero parece estallar de tanta energía positiva aportada por el pueblo de Ciego de Ávila y los cientos de visitantes, testigos de un play off poco pronosticado, pero demasiado interesante.

El llamado Coloso de Vista Alegre se ha convertido, en la noche de este miércoles, en el centro de toda Cuba, en el escenario de pasiones, de combatividad y premio a dos elencos que merecen el oro, aunque solo uno será el campeón.

Invasor te invita a seguir, jugada a jugada, lo que acontece en este cotejo.

Estadio: José Ramón Cepero



1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E 0 0 0 1 1 0 2 2 4 0

ALINEACIÓN (inicial) CAV ALINEACIÓN (inicial) GRA



1. Raúl González (3B) 1. Roel Santos (CF)



2. Dainier Gálvez (2B) 2. Yordan Manduley (SS)



3. Julio Pablo Martínez (CF) 3. Yúnior Paumier (3B)



4. Edilse Silva ( LF) 4. Alfredo Despaigne (BD)



5. Yoelvis Fiss (RF) 5. Denis Laza (LF)



6. Osvaldo Vázquez (R) 6. Carlos Benítez (2B)

7. Donal Duarte (D) 7. Guillermo Avilés (1B)



8. Yorelvis Charles (1B) 8. Frank Camilo Morejón (R)



9. Yorbis Borroto (SS) 9. Yoelkis Céspedes (RF)





Lanzador: Vladimir García Lanzador: Yoelkis Cruz



PRIMERA ENTRADA:

El simbólico primer lanzamiento lo hace Lázaro Santana ante Roger Poll. Y desde ahora, a jugar béisbol...



Granma: Roel Santos, fly out a la pradera derecha. Yordan Manduley, de segunda a primera. Yúnior Paumier, de segunda a primera. Primer cero para Granma.

Ciego de Ávila: Raúl González, fly out al campo corto. Dáinier Gálvez, pelotazo y se va con tremenda energía para la inicial. Julio Pablo Martínez, conexión por primera, Avilés captura y logra el out forzado en segunda. Edilse Silva perece en elevado a la pradera derecha. GRA 0-0 CAV.

SEGUNDA ENTRADA

Granma: Interesante duelo: Vladimir García lanza y Alfredo Despaigne batea línea a las manos de Julio Pablo en el central. Denis Laza, conexión por primera, Charles no puede atraparla, Gálvez la recupera, tira a primera, cubre Vladimir y cantan out, Granma reclama y se decreta el quieto, Error de Yorelvis. Carlos Benítez, metrallazo de hit al izquierdo. Amenazan los Alazanes y batea Guillermo Avilés. A Vázquez se le escapa un lanzamiento, le queda cerca, Laza intenta llegar a tercera y lo ponen out. En conteo de tres y dos, y con hombre en primera, Avilés falla de pitcher a primera. Segundo cero para Granma.

Ciego de Ávila: Yoelvis Fiss, fly entre el derecho y el central bien fildeado por Céspedes. Osvaldo Vázquez: jonronazo por el jardín izquierdo (el número 18 que conecta en esta temporada). Los Tigres toman la delantera. Donal Duarte, hit al central bien cortado por Santos, lo cual impidió el avance a segunda. Yorelvis Charles al bate, intento de corrido y bateo, Charles no encuentra la bola, Frank Camilo tira mal a segunda y posibilita que Duarte llegue a la antesala. Charles dispara hit al derecho e impulsa la segunda para Los Tigres. Yorbis Borroto, hit al derecho, Charles llegó hasta la tercera almohadilla. Raúl González, rolling por tercera, fuerzan en segunda y decretan out en primera, pero Ciego de Ávila reclama

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar