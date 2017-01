Béisbol cubano: siga jugada a jugada quinto partido Ciego de Ávila vs.Villa Clara

Con la serie igualada a par de victorias, Los Tigres, de Ciego de Ávila, y Los Azucareros, de Villa Clara, disputan este lunes el quinto partido del play off semifinal, correspondiente a la LVI Serie Nacional de Béisbol.

La selección avileña, titular de Cuba en tres ocasiones, parecía que avanzaría pronto a la final, pues ganó los dos primeros cotejos en su sede, pero la visita al santaclareño estadio Augusto César Sandino, donde continúan hoy, ha sido fatídica, al perder dos compromisos.

Ambos elencos anunciaron para este choque a sus principales cartas de triunfo desde el montículo: Por los avileños, Vladimir García, y por los naranjas, Freddy Asiel Álvarez. Veremos qué depara este encuentro. Invasor te invita a seguirlo jugada a jugada.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E 0 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0

ALINEACIÓN (inicial) CAV ALINEACIÓN (inicial) VCL

1. Raúl González (3B) 1.Andy Zamora (CF)



2. Dainier Gálvez (2B) 2. Michael González (2B)



3. Julio Pablo Martínez (CF) 3. Alexander Ayala (SS)



4. Edilse Silva ( LF) 4. Fréderick Cepeda (BD)



5. Osvaldo Vázquez (R) 5. Yeniet Pérez (3B)



6. Donal Duarte (D) 6. Alexánder Malleta (1B)

7. Abdel Civil (RF) 7. Norel González (RF)



8. Yorelvis Charles (1B) 8. Yurién Vizcaino (LF)



9. Yorbis Borroto (SS) 9. Javier Fusté (R)





Lanzador: Vladimir García Lanzador: Freddy Asiel Álvarez



PRIMERA ENTRADA (Solo Los Tigres hicieron cambio en su alineación)

Ciego de Ávila: Raúl González, hit al derecho. Dainier Gálvez, toque por primera, funciona el sacrificio. Con Raúl González en segunda, Julio Pablo Martínez se poncha. Edilse Silva, de segunda a primera (en el Sandino Edilse solo tiene un hit en nueve oportunidades). Primer cero para Los Tigres.

Villa Clara: Andy Zamora conecta línea al jardín central atrapada por Julio Pablo, primer out. Michael González, de torpedero a primera. Alexánder Ayala, rolling lento por tercera, hit. Fréderich Cepeda dispara un metrallazo por primera, Yorelvis se lanza, captura y logra el out sin asistencia.

SEGUNDA ENTRADA

Ciego de Ávila: Osvaldo Vázquez, doblete al izquierdo. Donal Duarte, rolata por segunda, out en primera. Vázquez llegó a tercera. Abdel Civil dispara un cuadrangular. Vizcaíno saltó pero no pudo atraparla. Yorelvis Charles, de pitcher a primera. Yorbis Borroto, hoy como noveno bate, hit al jardín central. A pesar de que Freddy está lanzando por encima de las 90 millas ha recibido cuatro imparables. Raúl González, conexión por el campo corto, out forzado en segunda. CAV 2-0 VCL.

Ventaja para Vladimir, quien está lanzando por encima de las 90 millas. Veremos qué sucede a partir de ahora.

Villa Clara: Yeniet Pérez, recibe boleto. Vladimir se molesta y el árbitro Yordanis González le sugiere que se calme. Alexánder Malleta, foul fly a manos del receptor. Sigue en su mala racha el inicialista capitalino. Norel González, batazo duro y de frente por el campo corto, doble play. Segundo cero para los Azucareros.

TERCERA ENTRADA

Ciego de Ávila: Dainier Gálvez, de torpedero a primera. Julio Pablo Martínez, ponche, el segundo que le propina Freddy. Edilse Silva también se poncha. Recuperación del lanzador villaclareño.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar