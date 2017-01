Béisbol cubano: siga jugada a jugada cuarto partido Villa Clara vs. Ciego de Ávila

Ciego de Ávila y Villa Clara protagonizan este domingo el cuarto partido del play off, correspondiente a la fase semifinal de la LVI Serie Nacional de Béisbol. Los Tigres buscan su tercer triunfo, pero ayer fueron frenados por los Azucareros.

Veremos qué sucede en este encuentro que Invasor transmite jugada a jugada.

Augusto César Sandino

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 3 0

ALINEACIÓN (inicial) CAV ALINEACIÓN (inicial) VCL

1. Alexánder Jiménez (D) 1.Andy Zamora (CF)



2. Dainier Gálvez (2B) 2. Michael González (2B



3. Julio Pablo Martínez (CF) 3. Alexander Ayala (SS)



4. Edilse Silva ( LF) 4. Frederick Cepeda (BD)



5. Osvaldo Vázquez (R) 5. Yeniet Pérez (3B)



6. Donal Duarte (1B) 6. Alexánder Malleta (1B)

7. Abdel Civil (RF) 7. Norel González (RF)



8. Yorbis Borroto (SS) 8. Yurién Vizcaino (LF)



9.Raúl González (3B) 9. Javier Fusté (R)





Lanzador: Erlis Casanova Lanzador: Yosvani Torres

PRIMERA ENTRADA

Ciego de Ávila: Alexánder Jiménez, de pitcher a primera. Dainier Gálvez, fly out a segunda. Julio Pablo Martínez, boleto. Edilse Silva, ponche. Primer cero para Los Tigres.

Villa Clara: Andy Zamora, rolling, de segunda a primera. Michael González, rolata similar a la anterior, de segunda a primera. Alexánder Ayala, de tercera a primera. Esto pinta a duelo de lanzadores pinareños.

SEGUNDA ENTRADA

Ciego de Ávila: Osvaldo Vázquez, se poncha (el segundo para Torres). Donal Duarte, de torpedero a primera. Abdel Civil, de pitcher a primera.

Villa Clara: Fréderich Cepeda, hit al jardín izquierdo. Yeniet Pérez, ponche. Alexánder Malleta, rolling a segunda, out el corredor en la intermedia, no se completa el doble play. Norel González, fly out a la pradera izquierda. CAV 0-0 VCL.



La Televisión Cubana acaba de anunciar que el partido entre Granma y Matanzas quedó sellado y se reanudará mañana, a las 7:15 pasado meridiano.

TERCERA ENTRADA

Ciego de Ávila: Yorbis Borroto, de torpedero a primera. Raúl González, rolata de hit al centro del terreno. Alexánder Jiménez, machucón atrapado por Yeniet Pérez, quien logra out en segunda. Dainier Gálvez, conexión por tercera y Yeniet vuelve a lograr el out al tirar a segunda base. Cero para Los Tigres en el primer tercio del cotejo.

Villa Clara: Yurién Vizcaino, hit al izquierdo. Javier Fusté, toque de bola, out de pitcher a primera, funciona el sacrificio. Andy Zamora, fly out al campo corto. Michael González, línea por el centro del terreno, le da en el guante a Borroto pero no la retuvo, se le anota error y entra la primera carrera villaclareña. Alexánder Ayala, foul fly a primera capturado por Duarte. Los Azucareros toman ventaja mínima.

CUARTA ENTRADA

Ciego de Ávila: Julio Pablo Martínez, conexión por el box atrapada por Yeniet, pero no puede completar el out. Edilse Silva, fly out al torpedero. Osvaldo Vázquez al bate, Julio Pablo intenta llegar a segunda, pero Fusté lo puso out con certero disparo. Vázquez conecta hit al izquierdo. Donal Duarte, rolling por el campo corto, out en segunda. Sigue el dominio de Torres.

Villa Clara: Fréderich Cepeda, diapara su segundo hit de la noche. Ambos al jardín izquierdo.





