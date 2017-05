Los guajiros no tienen día... ni noche (+ Video)

CAUSAS Y AZARES

Como una de las medidas implementadas para elevar el aporte del surco, el Estado indicó comprar el 100 por ciento de las producciones y amplió o perfeccionó su sistema de acopio. Tal pretensión no ha podido “hacer tierra” las “fugas” que se visualizan en carretilleros y tarimas privadas (al margen de que allí donde el Estado no ha podido garantizar los insumos le es muy engorroso adquirir el 100 por ciento de la cosecha). Sobre las causas que inciden en esta reiterada preocupación vuelve Hanoi a reconocer los atrasos en el pago. “Eso crea una opinión tan desfavorable que más que un problema económico, se vuelve político, pues el hombre pierde la confianza en el sistema. Y no estamos como en otros años, pero persiste la demora, aunque a veces hay decisiones que no competen a la provincia. Ahora el pago por facturas se eliminó y ya el guajiro no va al Banco a cobrar, sino que se hacen transferencias bancarias a las cooperativas y estas pagan luego a los productores, en ese mecanismo se ha enredado la pita.”

Y también se “enredaron” los campesinos y cooperativistas en los estimados cañeros, donde los rendimientos pasaron, de un año a otro, de 52 toneladas por hectáreas a 41, y solo nueve entidades de las 45 que cultivan la gramínea en el territorio aportaron lo que pronosticaron.

La sequía termina en falta de alimentos, la falta de alimentos en muerte

Aun cuando el incumplimiento de la provincia sea ya irreversible, Hanoi, quien no descarta que hayan existido estimados alejados de la realidad, considera que la sequía fue quien propinó la caída. “Cuando analizas el descenso te das cuenta de que fue muy brusco y, en la mayoría de ellas, no creo que la generalidad hable de cifras infladas o mal calculadas.”

Otra de las preocupaciones que inquietan al sector radica en la adquisición de maquinarias, y “si se piden recursos es para producir más. Es cierto que han entrado muchos tractores en los últimos tiempos, pero solo cinco están directamente en las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), y hay empresas que sí prestan los servicios... y otras que priorizan sus intereses y eso nos frena”.

Estos tropiezos, sin embargo, no han impedido (aunque sí limitado), el crecimiento y en dos años las hectáreas sembradas aumentaron en casi 6 000. “Estamos hablando de la misma gente, o de menos, que está haciendo mucho más con prácticamente lo mismo.”

Como un resultado que habría que analizar en su conjunto y no de manera sesgada, Hanoi habla de las pérdidas en los potreros: “es cierto, si comparamos los datos de 2015 con los de 2016 nos percatamos de que el hurto y el sacrificio creció en 67 cabezas, pero debemos decir que las muertes decrecieron en más de 1 600”. Si bien todavía los fallecimientos de las reses superaron las 4 000 cabezas el año pasado, siendo justos habría que decir qu, además de las malas prácticas, la sequía ha venido a añadirle más fatalidad al guajiro que no tiene alternativas cuando el animal no encuentra un nuevo dueño ni ostenta el peso del matadero. También por eso mueren las reses.

En todos los análisis, Hanoi sugiere no perder de vista la integralidad, pues “circunscribir el guajiro a la siembra es desconocer el impacto social de las comunidades donde reparan consultorios, bodegas, escuelas, salas de video...”

Esa mirada global no le falla cuando, incluso, Invasor lo provoca pidiéndole que hable de los guajiros millonarios que existen en la provincia: “Yo lo que creo es que habría que limitar menos las posibilidades de enriquecimiento, hay que fijarse más en cómo la gente gana su dinero y no en cuánto dinero tienen. Y los guajiros lo sudan, no tienen día... ni noche.”