Prensa de Ciego de Ávila inicia foro sobre sí misma

Con numerosas preguntas, dudas, opiniones o sugerencias, y más de una veintena de comentarios en soporte digital, a cargo de cibernautas y lectores, acaba de iniciar el foro debate online convocado por Invasor, acerca de la prensa en Ciego de Ávila.

Aptos para responder esas inquietudes y lo que pueda resultar de interés en el transcurso del intercambio, están en la sala: Jorge Luis Delgado Felipe, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en la provincia; Roberto Carlos Delgado Burgos, director de Invasor, Reina Torres Pérez, directora de la Televisión Avileña, Carmen González Monteagudo, jefa de redacción de Radio Surco y vicepresidenta de la UPEC; Lisandra López, periodista de la Agencia Cubana de Noticias; Katia Siberia García, miembro del ejecutivo de la Delegación de Base de la UPEC en Invasor, Pastor Batista Valdés, miembro del Comité Nacional de la UPEC; Filiberto Pérez Carvajal, jefe del Departamento Informativo del periódico Invasor, Diego Noy Armenteros, periodista de la Televisión Avileña, así como otros reporteros del territorio.

Expresión de nexo directo entre los medios (convertidos también ahora en fuentes) y lectores, radioyentes, televidentes y cibernautas, el foro pretende abarcar la mayor cantidad de asuntos sin que se pierda en profundidad y rigor.

Tal aspiración está presente desde la primera pregunta:

Mari: Primero celebrar la idea de este foro, y segundo, preguntar por qué los organismos implicados en tantos problemas que se reflejan en los medios de prensa pocas veces dan respuesta, ¿Cuál es el mecanismo establecido para que los funcionarios públicos, que al final son, cumplan con su deber? ¿Tiene el gobierno del territorio un sistema creado para que las quejas publicadas en la prensa sean respondidas?

Reina Torres, directora de TVA: Nuestra Televisión tiene diseñado un sistema de entrega de los planes temáticos de los programas que tratan los problemas contenidos en la agenda pública, y los mismos se hacen llegar a directivos y autoridades del gobierno, de tal forma que estos están impuestos de los aspectos que serán tratados. Cierto es que no siempre hemos tenido la comparecencia o la respuesta inmediata.

Filiberto Pérez Carvajal, jefe de Información en Invasor: En nuestro caso, el mecanismo existe, y ciertamente funciona para algunos, o sea, las empresas y organismos que responden a las inquietudes del pueblo, lo que hacen a través de correos electrónicos, cartas o directamente ante la dirección del órgano. Así ocurre, por ejemplo, con la Empresa Eléctrica y Salud Pública. Cada cierto tiempo alertamos en nuestro semanario sobre aquellas quejas que no han sido respondidas. El por qué no responden tiene muchas respuestas: no lo incluyen dentro de sus prioridades, carecen en muchos casos de una acertada estrategia de comunicación, no cumplen con las orientaciones del Buró Político para incrementar la eficacia informativa de los medios de comunicación masiva del país, vigentes desde hace 10 años, y violan el Código de Ética para los cuadros. Jamás dejaremos de insistir sobre la importancia del debate público y la claridad de argumentos que requieren nuestros receptores.

Tony: Felicidades para todos los periodistas avileños y quisiera saber qué pasa con la formación de periodistas nuevos, porque según tengo entendido hay pocos en las universidades.

Jorge Luis Delgado Felipe, presidente de la UPEC: La esencia está en las pocas solicitudes que hacen los medios de prensa, este es un proceso quinquenal en coordinación con la dirección de los medios y el Ministerio de Trabajo, a lo que se suma, quizás la falta de estimulación de los jóvenes por esta profesión a partir de los bajos salarios y el desconocimiento de sus interioridades. Además, la carrera no se estudia en la provincia y los jóvenes no quieren trasladarse.

Luz: Hace un tiempo que me vengo preguntando por qué la prensa avileña no publica los casos de corrupción que tanto daño, desde el punto de vista moral y económico, hacen al país. El pueblo tiene derecho a saber sobre el ejercicio de sus representantes y los cuadros del estado.

Roberto Carlos Delgado, director del periódico Invasor: Ciertamente es como usted plantea. Para tener una idea de la situación en el año 2016 Invasor no publicó ningún caso relacionado con esta temática. Es importante que los lectores conozcan que tal situación no es responsabilidad de los periodistas ni de los directivos de los medios, pues en más de una ocasión se han hecho gestiones para acceder a informaciones relacionadas con los casos de corrupción en el territorio y estas han sido infructuosas. Aquí existe un sistema, como en todo el país, para darle curso a estos casos, pero hasta el momento en Ciego de Ávila más que agilizar su publicación los ha entorpecido.

Jorge Luis Delgado Felipe, presidente de la UPEC:También desde la UPEC se han hecho gestiones e intercambios con la dirección del Partido, y la Fiscalía y el Tribunal Provincial con poco éxito, pues, estos últimos, alegan que responden a una estrategia de comunicación y que los hechos acontecidos en la provincia no son significativos, ni tendrían impacto en los públicos. Con esto no estamos de acuerdo al ser varios los casos de corrupción, asesinatos y otros hechos violentos que están en la voz popular sin ningún tratamiento que involucre a fuentes oficiales. Ciego de Ávila es de las pocas provincias que no logra acceder a información oficial por parte de la Fiscalía y los Tribunales.

Luis Domínguez: ¿Por qué Invasor, si tiene tan buenos periodistas y coge tantos premios en concursos nacionales, sigue con un sitio web alejado de las nuevas tecnologías de la interactividad y las posibilidades que da la hipermedia? ¿Por qué un diseño tan antiguo?

Roberto Carlos Delgado: Invasor digital no cuenta con un diseño atractivo y mucho menos moderno. En estos momentos se está trabajando en una nueva imagen, lo cual se ha demorado por no contar con personal capacitado para la programación de esta nueva versión. Esperamos que en los próximos meses podamos cumplir con las expectativas de nuestros lectores y poner a su disposición un sitio con nuevas prestaciones y una imagen atrayente. Resulta necesario explicar que el colectivo de Invasor, a pesar de lo explicado, se ha concentrado en perfeccionar los contenidos acercándolos más a las características del periodismo hipermedia, que incluye el uso de recursos multimedia, la hipertextualidad y la interactividad en la medida que las características del actual sitio lo permiten.

Oliver: Antes que todo felicidades a los trabajadores de la prensa en su jornada. Soy comunicador de un organismo de la provincia y en varias ocasiones he llamado al periódico para que cubran algunos actos que allí hacemos y siempre me dicen que no eso no está entre las prioridades que ellos cubren. ¿Por qué sucede esto, a todos nos gusta salir por el periódico?

Filiberto Pérez Carvajal: La cobertura de actos no se incluye dentro de las prioridades de la política informativa en el nivel nacional, y, por supuesto, tampoco para Invasor. Estamos seguros de que en la agenda pública numerosos tópicos resultan de mayor interés para los lectores. En Invasor, consideramos mucho más importante abordar los resultados e insuficiencias de los organismos y entidades del territorio, más allá de una ceremonia pública o acto.