Al duro contra la basura en poblado de Ciego de Ávila

No sé si más allá del poblado rural de Vicente, habrá, en toda la geografía de Ciego de Ávila, otro lugar donde el viento levante tanta polvareda en tiempos de sequía, o niveles tan incómodos de fango cuando llueve.

Visto así, pudiera ser, entonces, uno de los parajes menos limpios del territorio.

Nada de eso. Al menos en lo que respecta al quehacer de los Servicios Comunales, no lo es.

¡Claro que se puede!... cuando se quiere

Y digo más: en condiciones menos favorables, también, desde el punto de vista material, de recursos o de prioridades, Vicente podría, incluso, ofrecerles una “pequeña” lección a otras comunidades, asentamientos y hasta pueblos de mayor rango.

“Todo está en meterle el pecho al asunto y no dejarse aplastar por contratiempos”. Tal es el criterio de Gil Hera, un hombre que, en términos laborales, puede aparentar cualquier cosa, excepto estar jubilado.

“Este tractorcito es de mi hijo Renael —explica. Como puedes ver es un Yun-3, de los primeros que entraron a Cuba, y ahí está, en su estado original y sin copia. Con él recogemos día por día los desechos sólidos, no solo aquí en Vicente, sino en todo el Consejo Popular, Quesada, Suferri, Vila, La Aguacatera, El Contingente...”

Esa labor no es obra de inspiración personal o familiar. Se sustenta en un contrato con la dirección de Comunales, según agrega Gil, quien se ha convertido en eslabón decisivo para que no falle la cadena, sobre todo en tiempos como estos, de enfrentamiento permanente al mosquito Aedes aegypti, a la proliferación de roedores, insectos y otros vectores que propagan enfermedades.

Gil Hera: “Hace un tiempo me jubilé de la agricultura, pero la gente no quiere que me retire de esta otra tarea”

“Como es de suponer, las mayores dificultades se nos presentan con el petróleo —prosigue— pero siempre aparece alguna solución. Si Comunales no tiene combustible, el sector cooperativo nos ayuda, y si no, yo lo guapeo por otra parte, dentro de los marcos legales, lo pido prestado, hago lo que sea necesario, pero la basura no se puede acumular días y días o quedarse sin recoger.”

Aunque desde el volante no lo dice, cierto grado de enyerbamiento, presencia de hojarascas y de otros residuales en algunas cercas perimetrales, patios y solares indica que no todo el mundo corresponde, en el orden familiar y social, el empeño que diariamente ponen tres hombres a la zaga de una carreta tirada por un añoso tractor.

Algo indudable sí hay en todo ello: cuando existe voluntad de hacer las cosas y de hacerlas bien, aquello supuestamente difícil pasa a un segundo plano, aunque no se cuente, oficialmente, o “por la canalita”, con la totalidad de los recursos. Sirva pues, de enseñanza, para todo el que no haya perdido la capacidad de aprender.

Por ello conservo, nítida, la expresión de sano orgullo en el rostro de Gil cuando, antes de hundir la bota en el pedal del cloche, para continuar la marcha, dijo: “¡Qué va, las principales quejas o insatisfacciones de quienes viven aquí y en otros poblados de la zona, no están en la recogida de desechos. Esa tarea va por nosotros”.