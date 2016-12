Lugares comunes del aula (+ Videos)

Contrario a ella, Alián prefirió enseñar a muchachos que no siempre saben lo que quieren (allí se gradúa poco más de la mitad de los que ingresan en la enseñanza) y él intenta sortearle las dudas. Dice feliz que en un aula, 8 de sus 20 alumnos obtuvieron 100 puntos en la última prueba y dice, más feliz aún, que ha logrado que 25 jóvenes quieran ser maestros de la especialidad Física- Matemática, una de las asignaturas que hoy languidecen en los claustros y cuya especialidad él terminará en breve.

“¿Que cómo me ven?, sonríe mientras lo piensa, creo que muy exigente y conversador. Trato siempre de ser el guía de estos muchachos, me siento responsable de su futuro, no solo de lo académico”.

Las veces que la solvencia económica le ha guiñado un ojo él ha cerrado los suyos al pluriempleo, pues “un maestro no puede hacer otra cosa, el tiempo “libre” se va en planificar las clases, en prepararse". Categórico me desmiente cuando le digo, en broma, que he ido a entrevistarlo porque, dicen, es el mejor. “La única que podría pensar eso es mi madre, que está muy orgullosa de mí”, dice y se equivoca.

Después de Alián, volví a conocer a Delia Domínguez Perdomo, profesora del Preuniversitario La Edad de Oro, 29 años, la mujer que casi todos los días del mundo veía en el Círculo Infantil de nuestras hijas, sin saber que llevaba otra bebé dentro de su panza, que su esposo no la acompaña físicamente porque una misión los aleja y debe arreglárselas casi siempre sola (sus padres le matan los antojos en las comidas, dice que esa es la suerte), que imparte cuatro o cinco turnos diarios de clases, que está afónica, que no le alcanza el tiempo, y que por nada del mundo —lean bien— ella traiciona sus principios y deja de hacer lo que le gusta: enseñar.

Y no lo dice porque el ejemplo de su padre, profesor de la secundaria René Ramos, la ate, sino porque el magisterio es un placer del que pocos hacen un trabajo y en el que ella se siente afortunada.

¿Qué cómo es su día?