La novena de Ciego de Ávila enfrentará a Las Tunas en el duelo inaugural de la IV Copa Eddy Martin in Memoriam de béisbol que arrancará este lunes, a partir de las 10:00 de la mañana, en el estadio José Ramón Cepero. Read more

El 16 de junio de 2017 nunca tendrá la vocación de parteaguas del 17 de diciembre de 2014, aunque lo intente. No únicamente porque Donald Trump sea un pésimo orador y su discurso haya estado plagado de falsedades. No únicamente porque el alcance de su directiva presidencial no cancela “todo” lo que Obama había decretado. Ese viernes en un teatro de Miami no será un punto de inflexión porque Cuba no pide perdón ni permiso. Read more