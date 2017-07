Barreras de pies a cabeza

• Al paso de los años, sigue cojeando el plan para eliminar barreras arquitectónicas a favor de personas con limitaciones físicas o motoras

Sentado en su silla de ruedas, Leoncio Roque Ulloa Orozco mira a la izquierda, luego, a la derecha, y, en vista de que no se acerca ningún transeúnte, baja la cabeza, dispuesto a esperar a que por fin aparezca alguien que le ayude a subir, primero, la acera, y, después, el peldaño de acceso al Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia No.43, en la intersección que forman las calles Cuba y Fernando Callejas, en la ciudad de Ciego de Ávila.

Esas, sin embargo, no son las únicas ni las más recurrentes barreras arquitectónicas que él y otras personas con limitaciones físico-motoras encuentran a diario.

Imposible acceder en silla de ruedas, y sin ayuda, a este consultorio médico

Similar molestia enfrentan quienes arriban por tren a la terminal de ferro-ómnibus, tal y como le sucede a Andrés Machín Terrón, cuando, por necesidades personales o de trabajo, tiene que viajar desdeCiro Redondo hasta la cabecera provincial.

“Donde quiera hay obstáculos —comenta Ariel Pino Fernández—, pero uno de los más molestos está en la pizzería del bulevar. El piso, demasiado alto. Hace poco repararon ese lugar y, en vez de eliminar la barrera, ahí continúa. Se lo dije al administrador. Admitió que yo tenía razón, lo lamentó y me dijo: ¿qué vamos a hacer ya?

GUERRA AVISADA

La preocupación en torno al fenómeno no es nueva en Ciego de Ávila. Julia Ferrá Santos, presidenta provincial de la Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores (ACLIFIM) recuerda que ese planteamiento se reitera desde hace muchos años en las asambleas de la organización, en las reuniones del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONAPED) y en otros espacios y momentos.

Decir que no se ha hecho nada sería incierto, que se ha avanzado poco, es una realidad palpable, como, también, es justo reconocer que algunos municipios denotan mayor sensibilidad y acciones en relación con el asunto.

¿Volverá a tener este baño la función para la cual fue diseñado y construido en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola?

El problema no solo consiste en lograr que cada nuevo proyecto u obra incluya garantía de accesibilidad para todos los ciudadanos (requerimiento que, por cierto, tampoco parece cumplirse al pie de la letra en la totalidad de los casos); se trata, además, de cumplir el programa que, año por año, se planifica y se enmarca en el terreno financiero y económico de cada organismo para eliminar barreras ya existentes.

Cada proyecto no ejecutado es una irreverencia a las propuestas hechas por la ACLIFIM, en un proceso que inserta provincialmente, entre otros, a la propia Asociación, a los ministerios de la Construcción y de Trabajo y Seguridad Social, así como al Poder Popular; con responsabilidad decisiva, desde el inicio, para los vicepresidentes municipales, tal y como afirma Paulino Pérez Viera, hasta hace unas semanas vicepresidente del Consejo de Administración Provincial.

Un vistazo a esta primera mitad de 2017 indica que algo anda cojeando. De 65 proyectos aprobados en plan, apenas se han concretado seis: cinco de ellos en Florencia y uno en Chambas, mientras el resto de los municipios permanece en cero.

Ese panorama no dista mucho de la tendencia que ha delineado el plan desde 2009 hasta la fecha, según estadísticas en poder de Evelio Linares Rosa, especialista del área técnica en la Empresa de Construcción y Montaje (CONAVIL), quien le ha dedicado tiempo, inteligencia y pasión a ese sensible programa, que requiere igual tirón por parte de todas las manos.

Un dato lo confirma: en el mencionado período la provincia apenas ha eliminado 249 de 958 barreras en plan, incluyendo alrededor de una treintena fuera de programación, en tanto municipios como Ciego de Ávila y Morón, determinantes, solo registran siete y 16 por ciento de cumplimiento, en su orden.

Con razón a Raúl Ernesto Montoto Lobaco, presidente municipal de la Asociación en Ciego de Ávila, le cuesta trabajo citar barreras eliminadas de forma correcta en los últimos años, más allá de la que había en el edificio de 12 plantas.

“Porque nada resolvemos con que se reporte como resuelto algo que no tiene calidad, que no se ajusta a las normas o que tiene pésimo gusto estético, añade, y cita: “la barrera que Comunales dio por concluida en el Parque Maceo no es aceptada por la ACLIFIM, y otra, en Simón Reyes y Ciego de Ávila, a cargo del Ministerio de Trabajo”.

A ello se une la falta de mantenimiento. Basta mirar el “retoque” que están pidiendo pequeñas rampas, como la de acceso a la Avenida de la Locución, en la calle República.

BARRERAS CEREBRALES

No solo hay barreras de cemento y hormigón. Las del cerebro suelen interponerse igual, o más. ¿De qué modo puede avanzar un limitado físico-motor hasta determinado servicio en el bulevar, si no es en silla de ruedas? Y ejemplos hay de intransigencia por parte de empleados públicos allí.

Tampoco parece muy lógico que, desde hace años, esté cerrado el baño diseñado para el acceso de personas en silla de ruedas con que cuenta la sala de espera para familiares de pacientes graves, en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola.

La barrera de Parque Maceo fue dada como resuelta; la molestia y el peligro continúan

¿Se han preocupado, y ocupado, todas las empresas y organismos, con oficinas para la atención a la población, de facilitar el paso, hacia ellas, de esas personas necesitadas por partida doble?

¿Es tan difícil concebir a tiempo un proyecto que ponga fin a tal escollo? ¿Requiere tanto recurso la eliminación de esas barreras? ¿Por qué luego de ser aprobadas y estar en plan, con supuesto respaldo financiero o material, dejan de ejecutarse? ¿Cómo puede ocurrir que, mientras Chambas y Bolivia presenten 73 y 52 por ciento de ejecución en lo planificado desde 2009, Ciego de Ávila, Majagua, Primero de Enero y Morón no lleguen ni al 20 por ciento?

Según lo previsto, antes de que concluya el mes debe ser examinado el asunto con vicepresidentes municipales y organismos provinciales. Ese puede ser un magnífico momento para tocar llagas a punta de dedo y ver si acaban de soltar, de una vez, muleta y bastón los directivos y funcionarios que todavía no caminan al son de lo que en verdad demanda ese noble empeño del Gobierno cubano, a tono con el derecho de toda persona a ingresar, transitar o permanecer en un lugar, de manera segura, confortable y autónoma.