Un parque que “camina” (+ Podcasts) (+ Video)

Como ella, otros, también, hicieron caso de la recomendación de Invasor y decidieron pasar el domingo en las nuevas atracciones del Parque de la Ciudad. Todavía con la pintura fresca, abrió sus puertas el gimnasio biosaludable emplazado en el área deportiva. Allí, 10 equipos rojiamarillos aceptarán el reto de combatir las libras de más y el sedentarismo.

A escasos metros, insertado entre el gimnasio y el beisbolito, una cancha de fútbol parece retar, como desde hace un tiempo lo hace en la preferencia, a nuestro deporte nacional. Sin embargo, estas conjeturas ruedan entre segunda y tercera impulsadas por pequeñitos que juegan a ser peloteros.

El Máster en Ciencias Diorge Miranda, es el entrenador principal del proyecto Los tigrecitos avileños, futuro relevo de los multicampeones Tigres. Un centenar de niños entre cuatro y ocho años de edad aprenden los rudimentos del deporte, mientras se divierten, tres veces a la semana. “Este —asegura Miranda— es un proyecto único en el país, por cuanto integra la práctica del béisbol en niños de edad preescolar con la participación activa de la familia.”

Listas y esperando a los practicantes están las áreas de voleibol y baloncesto de tres. Según precisó Osmany Costa, director de la Empresa de Aseguramiento y Servicios a la Educación e inversionista de lo que allí se ha hecho, en una segunda etapa crecerá esta área con una pista de patinaje y skate, un golfito, y un espacio para que los niños más pequeños se familiaricen con el béisbol.

PISCINA, PISCINA... Y UN PESCADITO

Las largamente esperadas piscinas del Parque de la Ciudad ya recibieron a sus primeros bañistas. Por el momento, son dos albercas, de tres proyectadas, que están destinadas a los niños menores de 15 años.

Asniel García Acosta, administrador de la unidad gastronómica El Avión, a la cual se adscriben las piscinas, dijo a Invasor que el costo de entrada será de 5.00 CUP y los infantes menores de 10 años estarán exentos de pago. Para ello, los pequeños y sus padres deberán portar el documento identificativo, a fin de evitar fraudes.

El área de baño estará abierta de martes a domingo, entre las 10:00 am y las 6:00 pm, y cuenta con ofertas gastronómicas, así como servicio de salvavidas, soleadores, baño y taquillas, que harán más confortables las horas de espera, mientras los chiquillos disfrutan de un chapuzón.

Insistió el funcionario en que no se permitirá la entrada de bebidas alcohólicas, una medida muy lógica ya que se trata de un lugar para el esparcimiento de los infantes que no debe ser empañado por los efectos no tan secundarios del alcohol.

Informó, además, que, luego de los tres días feriados, durante este fin de semana cerrarán las puertas para terminar lo que aún está pendiente, pero el martes próximo vuelven a abrir durante el resto del verano.

Otra suerte de piscinas parecen los dos estanques destinados a la pesca de tilapias y clarias, atracción añadida al Parque de la Ciudad como resultado del Plan Director General 2017 que lo transforma.

Omar Ramos Gómez, director de la Empresa Pescávila, organismo regente de esta área, comentó que allí se le ofertará a la población la posibilidad de pescar “al seguro”. Se alquilarán las artes de pesca, con un precio de 2.00 CUP por 15 minutos (8.00 CUP por hora) y si el dichoso pescador quiere llevarse el peje podrá comprarlo, según la tarifa establecida de 12.00 CUP el kilogramo.

Asimismo, cuentan con una pequeña unidad gastronómica que en su pizarra de ventas tenía de apertura minutas, calenticos, pescado frito y filetes.

De los 18 puntos de venta de la gastronomía, que detendrán al paseante a lo largo del sendero principal del Parque, ya tres “abrieron” sus mostradores. Uno de ellos está ubicado en el parque infantil Capitán Plin, que recibió reparación y mantenimiento.