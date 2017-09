Ser útiles desde la cultura (+Video)

•Las brigadas artísticas, itinerantes por las zonas afectadas, deben ser entendidas en su real dimensión: aportar a la recuperación

Supongo que no sabremos con exactitud el dolor que puede experimentarse cuando la casa en que vivimos amanece “chapeada” hasta sus cimientos y los objetos con los que crecimos en medio de un amasijo de despojos.

El trabajo comunitario y el teatro al aire libre distingue la labor de la compañía, con más de veinte años de creada

De esperanzas maltrechas podrían hablarnos quienes lo han vivido. El resto solo imagina y siente en los altibajos de las voces la ferocidad de las imágenes dejadas atrás por un huracán categoría cinco.

También se ha asumido que frente al caos, el insomnio, la incertidumbre... una canción, una obra de teatro, un juego de participación, un payaso y hasta un chiste mordaz pueden recomponer, al menos, el alma.

Tampoco aquí tendremos absoluta certeza, sin embargo, el propósito de llevar la cultura hasta las zonas más asoladas por los vientos de Irma ha sido empeño y ejercicio practicado con rectitud por los artistas del terruño, quienes lo mismo en un escenario que en una esquina maltrecha, con micrófonos o a pulmón abierto, de noche o de día, han hecho más que un trabajo formal, se han entregado por entero.

Cada cual a su modo, pero lo cierto es que no han existido negativas y desde diferentes puntos de la ciudad cabecera parte la horda. Luego del periplo por los centros de evacuación, las planificaciones han incluido a comunidades de difícil acceso, víctimas de la severidad de este fenómeno meteorológico.

Mabuya, Los Perros, la 30 de Manga Larga, Falla, El Asiento y la Isla de Turiguanó han sido de las primeras y, a pesar de las alegrías, no puede dejar de decirse que en este último palmo de tierra la compañía Teatro Primero se retiró sin apenas actuar.

No se conocía en aquellos lares de la llegada de los actores, los mayores trabajaban, el horario de las clases se extendió con asombrosa normalidad, y el ir y venir resultaba casi imperceptible bajo el sol de las 3:00 de la tarde. Ni siquiera las bocinas y la algarabía de los actores convocaron audiencia.

En el grueso de las planificaciones parecería un caso aislado, un simple inconveniente, pero habría que preguntar a quienes cargaron con sus bultos, prepararon un espectáculo y se trasladaron kilómetros con el único dividendo de extirpar un poco de tristezas y que, a la postre, regresaron con más penas que glorias a cuestas.

Además del tiempo y los recursos, se nos escurrió la posibilidad de haber llegado a zonas con panoramas más complejos porque, si algo quedó claro, es que el centro “residencial” de la Isla de Turiguanó no es el sitio más crítico de aquellos parajes, ni las 3:00 de la tarde el horario más oportuno para conquistar público.

El poblado de Manatí (cerca de la playa de La Tinaja), el barrio de La Loma, El Salado y el reparto Manuel Fajardo, donde los damnificados no han querido ir a un centro de evacuación para cuidar lo poco que les quedó, sí demandan de este remanso artístico.

Superada la conmoción inicial por los estragos y con varios días de experiencia en estas actividades, debiéramos revalorar lugares y horarios, afincar las formas de convocatoria en cada comunidad y ser capaces de decidir in situ, más allá de cualquier “orientación", el lugar más carente de consuelo. No se trata de cumplir con un estricto cronograma, sino de un asunto más complejo: alentar espíritus.

Por suerte, lo sucedido en la Isla de Turiguanó ha sido excepción y no regla en esta cruzada.

—¿Cómo calificarías este periplo?

Oliver de Jesús: Bajo un fenómeno tan inclemente como un huracán he comprobado lo lindo que es el teatro. Imagínate que en Punta Alegre trabajamos con la energía eléctrica proporcionada por una planta, o sea, mientras más consumiéramos nosotros con los equipos menos quedaba para ellos y, aun así, no nos dejaban marchar. Una señora en una silla de ruedas cantó tango, hizo un monólogo. En Cunagua, una muchacha me preguntó: ¿tú crees qué volveré a tener casa?... Han sido momentos tristes y reconfortantes a la vez, porque hemos usado nuestro trabajo como un bálsamo para el alma.

Me fui con las ganas de haber llegado más lejos y con la invitación de acompañarlos a otra cita para desterrar malentendidos y comprobar que desde la cultura se puede ser útil. Sin embargo, para evitar el hastío, es hora de propósitos más ambiciosos: que cada artista revitalice su cartelera y las comunidades desempeñen un rol protagónico en su propia gestión cultural.

•Los artistas hablan