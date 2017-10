Las rebajas de Irma en Caracol de Ciego de Ávila

Con la sensibilidad que suelen multiplicar los momentos difíciles (como los que ha dejado, a su zaga, el huracán Irma) algunos lectores han comunicado preocupación por la venta que en días pasados realizó la cadena de tiendas Caracol en Morón y Ciego de Ávila, previa reevaluación de productos dañados por el agua y los vientos del meteoro.

Días atrás, la entrada de la Casa Caracol fue un hervidero de personas atraídas por las rebajas que Irma obligó a realizar

Muy lógica en una situación así, la decisión llevó, sin embargo, a que algunas personas se preguntaran por qué la venta de esos artículos (básicamente calzado y ropa de vestir) no se hizo, mejor, en lugares como Punta Alegre, Júcaro, Bolivia y otros donde más fuertes fueron los estragos de Irma.Hay quienes consideran que vender esa mercancía en las dos principales ciudades, a precios inferiores, podía traer aparejado el acaparamiento por parte de ciudadanos capaces de revenderles luego esos productos quien sabe si a las mismas personas urgidas como consecuencia del evento meteorológico.

Consciente de la sensatez de tales razonamientos, Alfredo Taboada Martínez, director de la sucursal avileña, enumera elementos que imposibilitaron trasladar la venta hacia los puntos más perjudicados por el huracán, decisión que, por demás, hubieran respaldado los propios trabajadores de Caracol, empeñados hoy en conformar una valija de ayuda, con donación de sus propias familias.

Explica que no se trata solo de la rigidez que impone el llamado objeto social, fijador de un marco inviolable para esas operaciones: solo en tiendas de la cadena, ubicadas, en este caso, en la cayería norte (dañadas en distinto grado), Ciego de Ávila y Morón.

A tal norma —cuya flexibilidad muy bien pudiera ser reconsiderada por el país en momentos de catástrofe o eventos similares— se aducen “problemas de logística” para llegar hasta esas zonas, así como el volumen de mercancía afectada, tal vez no suficiente en cantidad y en variedad frente a las sí considerables necesidades de los damnificados, añade Taboada.

Finalmente —argumenta— no se debe ignorar un asunto medular: los precios. “En Caracol predominan mercancías de marca reconocida y, por tanto, precios de venta bastante altos, según criterio de la misma población, de manera que no se sabía cómo hubieran reaccionado los necesitados, frente a zapatos, pitusas o vestidos de marca que, aun rebajados, continuaban costando bastante, máxime en condiciones como las que atraviesan el grueso de esas familias.

“Por ello valoramos la conveniencia de vender en las tiendas, bajo cuidadosa supervisión, para evitar acaparamiento.”

Empleados de la Casa Caracol, en la cabecera provincial, afirman que, efectivamente, identificaron a ciudadanos que pretendían comprar en exceso, y no se les permitió.

Como era de esperar, la noticia se esparció como pólvora en un segmento ágil de población que concurrió veloz para acceder, cuánto antes, al interior de las instalaciones y aprovechar la oportunidad, enmarcada en un puñado de horas.

Ojalá techos, marquetería, estructuras de cristal y otros elementos de tiendas y almacenes, sobre todo en la cayería norte, no hubieran sido víctimas de Irma; ojalá parte de la mercancía no se hubiera afectado, ojalá no vuelva a ocurrir, pero, si así fuera, ojalá haya una alternativa para que hasta los realmente más necesitados lleguen artículos como los vendidos en Morón y Ciego de Ávila, o productos de aseo como los que, obedeciendo también a criterio cuantitativo, se decidió circunscribir a los constructores que resarcen, a todo tren, perjuicios del huracán en el polo turistico Jardines del Rey.

Dudo que, de lograrse, mañana, a alguien le parezca mal. Todo lo contrario. Evalúese, entonces, la posibilidad de reevaluar el asunto.