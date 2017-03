Sal del azúcar (+ video)

• La Empresa Azucarera Ciego de Ávila se ha sacudido parte de las responsabilidades ajenas a su objeto social, pero aún gravitan situaciones que repercuten en la calidad de vida de la población

La intención del país fue clara y en concordancia con el Decreto 294 del Consejo de Ministros, en noviembre de 2011: concentrar al naciente Grupo Azucarero, como Organización Superior de Dirección Empresarial, en la producción cañero-azucarera, liberarlo de funciones y de millonarios gastos ajenos a su razón de ser, y pasarlos a los institutos, ministerios y estructuras correspondientes.

Contra su economía, el central Varona sigue bombeando agua por redes muy viejas que dejan escapar grandes volúmenes del líquido

Entiéndase: garantía de abasto de agua a la población en bateyes de ingenios y comunidades cañeras; servicio eléctrico (gratuito y “a toda vela”) a miles de viviendas (hasta entonces ofrecido, casi siempre, por medio de “tendederas”, inseguras y proclives a accidentes); reparación de viales no vinculados a labores de la agroindustria; soluciones de alcantarillado público, entre otros.

Quizás hoy nadie pueda ofrecer datos exactos de cuánto dinero empleaba en ello el antiguo Ministerio del Azúcar. Lo cierto es que, “por la canalita financiera”, no había ni tenía por qué haber, una asignación específica. ¿De dónde salía la plata? ¿Se tornó decisivo el giro en Ciego de Ávila? Casi cuatro lustros después, se evidencian cambios, aunque no están todos los que son ni...

CADA QUIEN A LO SUYO

El ingeniero Norelvis Gallo Saroza, director de la Empresa Azucarera Ciego de Ávila, recuerda que, desde antaño, el ingenio devino epicentro productivo y social del batey, así como garante de numerosos servicios que, a la postre, reportaban más azúcar, no obstante, generaban enormes gastos y distorsión para la economía, la contabilidad, el control...

“Había que ordenar eso —opina Gallo—, concentrar a cada quien en lo suyo. ¿Nosotros? Asegurar toda la caña y el azúcar posibles, con la más alta eficiencia y el menor gasto.”

Comenzó, así, un proceso de entrega que, si bien no brilló en todos los casos por la mejor interpretación o por los más acertados procedimientos, permitió ir situando puntos sobre las íes.

Ya El Guay no recibe corriente del central Ecuador

Testigo de ello son personas como Rosa Beltrán Franco, vecina de El Guay, en el municipio de Baraguá, cuya casita dejó atrás los años en que un improvisado cable traía, desde el central Ecuador, una corriente gratuitamente cara.

“No la pagábamos, pero el voltaje lo mismo subía que bajaba. Por eso se me quemó el refrigerador. Menos mal que electrificaron. Todavía no tenemos metros contadores individuales. Hay uno para 16 viviendas. El pago es a partes iguales. No es muy justo, porque unos gastan más que otros. Algún día cada quien tendrá su metro.”

Gratitud muestran, también, los moradores de El Callejón del Matadero, en Enrique Varona, Chambas, donde una hilera de postes, transformadores, cables, bajantes, equipos medidores... ofrecen nuevos matices al entorno y la claridad que nunca hubo dentro de los hogares.

“Hoy, todos los bateyes de centrales están conectados a la red nacional —explica Jaime Quirós Crespo, especialista principal de Inversiones en la Empresa Eléctrica avileña. Lo que despegó por el centro histórico se ha extendido a otras áreas. Sucedió en Patria, Morón, Orlando González, Majagua, Enrique Varona, Baraguá...”

Sin embargo, la situación económica no ha permitido sellar todo. En Santa Lucía (Ciro Redondo) más de 90 familias esperan su ocasión. También otras 72, en San Francisco (Baraguá), y quienes residen próximos a los talleres de La Isidora y de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Ramón Domínguez de la Peña, ambos en territorio de Venezuela.

EL DOLOR DE LOLA

Sin ignorar al alcantarillado, el principal “dolor de cabeza” parece estar ligado al cada vez más árido tema del agua.

Mientras Baraguá advierte ventajas en el tratamiento y calidad de ese líquido (servicio ya no a cuenta de la fábrica), los centrales Primero de Enero y Ciro Redondo, en los municipios homónimos, y el Enrique Varona, en Chambas, siguen bombeando hacia los barrios desde pozos del propio ingenio, no aptos para ser transferidos. “Esas instalaciones no reúnen las condiciones para nosotros recibirla”, considera Héctor Rosabales Pérez, director provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

En verdad, no es apropiado el doble uso (fabril y consumo social) de tales fuentes. ¿Solución? Realizar inversiones y separar ambos sistemas para que, entonces, Acueducto asuma y ponga “al kilo” el líquido.

Primero de Enero, otra fábrica que ahorra agua dentro, pero pierde grandes volúmenes fuera, en el abasto a la comunidad

Así, parece estar muy bien formulado. Mas, Adán Galván Cancino, al frente de la Unidad Empresarial de Base Central Azucarero Enrique Varona, se pregunta de dónde van a brotar los recursos para un proyecto de tal envergadura, no enmarcado, por demás, en las prioridades ni en la misión principal de la industria azucarera.

A pocos metros de allí bosteza, desde hace tiempo, una instalación que, como dice Lázaro Rafael González Mesa, vecino del lugar, “envidiarían otros pueblos de Cuba. Este pozo se conoce como El Miedo, y no sé por qué no se aprovecha para acueducto, pues tiene gran fertilidad, caseta, transformadores eléctricos nuevos, conexión directa con la red principal y hasta un tanque elevado, cercano”.

Lourdes Ulacia Martínez, presidenta del Consejo Popular de Enrique Varona, reconoce que hay menos quejas acerca del sector azucarero, pero el tema del agua sigue caldeado; es una carga para el central, agravada por “redes muy viejas, que revientan, originan salideros inmensos y provocan afectación para los usuarios”.

Sergio Barrios García, delegado del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la provincia, coincide con Héctor Rosabales en lo arduo que ha sido abastecer al grueso de las comunidades recibidas (unas 45), donde prevalecía agua “cruda”, faltaban redes, tanques y otras condiciones muy difíciles de asegurar hoy, además de tener un reducido número de habitantes y generar más gastos que ingresos por concepto de cobro del servicio.

Los problemas, en fin, están ahí. Unos, en terreno y sobre hombros del azúcar, todavía (contra la aspiración e indicación del país); otros en cancha nueva, aunque "a la marchita" (por depender de financiamiento o decisiones centrales), y el resto, por lo visto, en zona de “duda”. ¿Quién le pone a cada gato su cascabel?

Con el tiempo, esos granos de sal pueden aumentar dentro del azúcar y hay que sacarlos de ella. No todo lo pendiente ha sido por dejadez. Valdría la pena que cada quien, donante o receptor, medite si, en verdad, ha puesto a prueba todos los resortes para que el proceso fluya como se previó, con el menor perjuicio para la economía y el mayor beneficio para la población.