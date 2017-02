Ciego de Ávila: urge perfeccionar control en uso del combustible

Que a los organismos, empresas y entidades estatales más consumidores de combustible les siguen sustrayendo grandes volúmenes (fuente de abasto para vehículos y actividades del sector privado)... eso no es noticia. Basta echarle un ojo a los ínfimos, y a veces nulos, niveles de venta en servicentros, mientras “la vida sigue rodando igual”.

Un tope, entre Alfredo López Valdés, titular cubano de Energía y Minas, con directivos multisectoriales de la provincia de Ciego de Ávila, indica, sin embargo, que la inercia predominante hasta ahora frente a ese fenómeno puede y debe registrar novedades... si se le mete el pecho en cada lugar.

Alfredo López Valdés, al centro, acompañado por los máximos dirigentes de la provincia

Más allá de todas las acciones declaradas, de las 120 inspecciones hechas en el 2016 (20 de ellas deficientes) o de las 30 en lo que va de año (con siete también reveladoras de serias dificultades), es obvio que no se está haciendo mucho, y en algunos casos nada, en torno al control sobre el uso del combustible.

Es inconcebible que Unidades Empresariales de Base como GEYSEL (Grupos Electrógenos y Servicios Eléctricos), con el mayor consumo de diesel en la provincia, apenas puedan referir información de hechos asociados al robo de ese portador, cuando, tal y como recordó Félix Duarte Ortega, miembro del Comité Central del Partido y Primer Secretario en el territorio, verificaciones sorpresivas han develado a custodios durmiendo, agentes ausentes, trabajadores con porrones (¿para qué, si no...?).

Con la vista un poco más en línea, TRANSMEC, vital para la actividad azucarera, ha sido intransigente con 35 de los 158 camioneros, cinco de ellos separados, definitivamente, por reincidir en robo o desvío de combustible, pero, tal y como ocurre con los medios que intervienen en el corte, no basta.

El problema persiste —enfatizó Alfredo López— y no se resuelve solo aplicando medidas disciplinarias o cobrándole al autor del hecho el valor del producto sustraído. Hay que ser más profiláctico, más preventivo.

¿Qué significa eso? En primer lugar —y sobre todo— controlar. ¿Cómo? Comprobando, certificando y firmando, carro por carro, equipo por equipo, la distancia recorrida o el tiempo de funcionamiento, combustible empleado, índice real de consumo y su congruencia con el resultado productivo.

Nada les impide —todo lo contrario, les corresponde— a quienes integran los Consejos de dirección montarse en los carros, verificar la distancia recorrida, el combustible consumido y “plantar bandera”. Preludios de ese estilo han tributado ahorro en el gasto de ómnibus e incremento en la recaudación.

Apretando clavijas, la Empresa Agroindustrial Ceballos empieza a ver ciertos resultados, en tanto la porcina llamó a contar a once conductores de camiones, sobre los cuales pudiera haber más control si dispusieran de dispositivos GPS, para enfrentar lo que algunos llaman el robo por arriba (del producto que se transporta) y por abajo (combustible del depósito).

Donde no se toca con la mano el fenómeno, el robo continúa. Así se le señaló al sistema de la Agricultura, con unos 3 000 tractores y casi 900 camiones en permanente movimiento.

Por eso el titular de Energía y Minas ha sugerido que el Consejo Energético Provincial revise otra vez el consumo de enero y facilite copia de la hoja de ruta de cada camión y tabla de distancia con que se trabaja, lo que dará oportunidad de cotejar, valorar e incluso visitar lugares consignados como destino, “por si acaso”.

Hay que acabar, en fin, con la percepción, en unos, de que no se roba combustible y de que no hay quien resuelva ese problema, en opinión de otros. Por cierto, a nadie sorprenda que en marzo les “rayen” la asignación a quienes no sean precisos y convincentes con el mencionado reporte de lo sucedido en enero.