Zafra en Ciego de Ávila: Moler en mayúsculas

Con una zafra bastante buena, que mantiene a la provincia con los mejores resultados del país, 10 000 toneladas de azúcar por encima del plan previsto hasta la fecha, favorable comportamiento del clima y buen desempeño del elemento humano, el principal riesgo que gravita sobre los azucareros de Ciego de Ávila son los estimados cañeros, como consecuencia de la severa sequía.

En ese punto de vista coinciden, desde los hombres y mujeres que siembran, atienden y tributan a la gramínea, hasta el ingeniero Norelvis Gallo Saroza, director general de la Empresa Azucarera en el territorio, quien afirma que la más efectiva opción para paliar tal inconveniente es “moler y moler, en mayúsculas”.

El central Primero de Enero tiene un buen abastecimiento de caña

El hecho de que los trabajadores avileños aseguren la molida más alta de la nación (82,54 por ciento) no puede ser sinónimo de tranquilidad o descuidos.

Mientras al central Primero de Enero le continúa llegando caña suficiente como para no parar (de hecho es el que más alto muele en toda Cuba: 89,49) algunos pelotones vinculados a otras fábricas no parecen comprender que lo dejado de cortar hoy no se recupera mañana.

Ese es el lamentable caso de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Mártires de Chambas, que abastece al central Enrique Varona; la CPA José Luis Tassende; la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Santa Lucía y el pelotón número 2 de combinadas Case (que “tiran” para el Ciro Redondo); así como la UBPC Las Mercedes y la CPA José Ascanio Pérez, en áreas del central refinería Ecuador.

Mucho cuidado también con el tiempo perdido en la industria. Aunque no acentuada, la tendencia al incremento en nada ayuda. ¿Alternativa? Mayor rigor y sistematicidad en el mantenimiento preventivo. Lo sabe —y debe llevarlo a vías de hecho— el colectivo del Ecuador, si de verdad pretende elevar sus resultados y migrar de la posición número 23 a un mejor peldaño, en el fragor de una emulación nacional que basa más su veredicto en volúmenes reales, sobre la base de indicadores concretos, que en vítores, actos o consignas.

Ciego de Ávila sobrecumple en un 18 por ciento su producción de azúcar hasta la fecha

Por cierto, el Enrique Varona, Primero de Enero y Ciro Redondo mantienen seguro paso entre los 51 ingenios que hacen zafra, al ubicarse en el segundo, cuarto y quinto lugar, a escala de país.

Ello explica que en estos momentos Ciego de Ávila exhiba no solo la mejor molida (aun cuando en contiendas anteriores mostró mejores registros, por esta fecha), sino, también, el más elevado aprovechamiento de Rendimiento Potencial Cañero (93,51), con positivo rendimiento en azúcar, 84:31, únicamente superado por Guantánamo, donde muele un solo central.

Párrafo aparte para la motivación real que ha generado el arribo del Ecuador a su centenario productivo, efeméride que este mes celebrarán con igual alegría los trabajadores del Varona.