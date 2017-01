Más azúcar en Ciego de Ávila, pero mucho ojo con la caña

La zafra en Ciego de Ávila continúa marcando favorable paso, si se tiene en cuenta que las estadísticas registran sobrecumplimiento en los cuatro centrales que muelen en el territorio, con saldo de unas 10 000 toneladas de azúcar por encima de lo previsto hasta la fecha.

Esa generalidad, sin embargo, no minimiza, en modo alguno, detalles que merecen atención permanente, como cierta tendencia al incremento del tiempo perdido por la industria, aún cuando los niveles de esa insuficiencia no transgreden lo que la nación considera como permisible, y cuando, por demás, la molida se mantiene superior al 80 por ciento, con buen comportamiento en indicadores de eficiencia que el central refinería Ecuador debe seguir al dedillo para que no se le complique, más, su panorama.

Tal y como opinan directivos de la empresa azucarera en la provincia, lo anterior aconseja aprovechar, en la recta final de enero, las oportunidades que ofrece la norma potencial; acercar y poner toda la caña posible en los ingenios, evitar situaciones como la presentada en una unidad de molinos del Ecuador o los “contras” que han atentado contra el tiempo en el Enrique Varona.

Ello resulta vital en la aspiración de moler establemente, más allá del 85 por ciento y con rendimiento no inferior a 10.60, para seguir ganándole minutos, horas y días al calendario, producir todo el azúcar que se pueda y terminar la zafra en abril.

Las escasas lluvias de enero han favorecido, en términos generales, con discreto impacto en la recuperación de plantaciones fogueadas por la sequía, pero no se le pueden confiar a San Pedro interioridades de una contienda que se gana con la bota en el surco, la mano en la industria y el ojo puesto, ya, en la próxima zafra.

Por eso, la dirección de la empresa sigue considerando como “una de las amenazas más preocupantes hoy” el comportamiento de los estimados: al 102 por ciento, en tanto no puede haber descuido ni “casualidad”, frente al recurrente y sí evitable fenómeno de incendios que calcinan plantaciones, roban tiempo, varían la programación de corte, incrementan gastos y restan azúcar.

Enero, en fin, está demostrando que “se le puede tirar con todos los cañones” a una contienda que busca mayor eficiencia en cada uno de sus procesos, con salto productivo y, al unísono, destinar “balas” para lo que depara la etapa 2017-2018, e incluso más allá.

En otras palabras: no se trata solo de lograr, este año, un loable ascenso en los volúmenes del crudo. Hay que asegurar, a la par, una siembra que —sin ignorar la sequía ni violar lo orientado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos— dé al traste con no menos de 3 000 hectáreas en estos primeros cuatro meses del año, como alternativa para buscar, por vía del fomento de nuevas áreas, el crecimiento que no podrá dar el retoño, perjudicado por la sed que ha impuesto el clima.

Y continúa mostrando, también enero, que cuando el esfuerzo es acertado, la factura de resultados premia.

De acuerdo con el más reciente parte, Ciego de Ávila marcha a la cabeza del país como provincia, e inscribe en el segundo lugar nacional a su prestigioso central Primero de Enero, ya el Ciro Redondo se instaló en el tercer peldaño, mientras el Enrique Varona y el Ecuador ocupan las posiciones 15 y 24, respectivamente, entre las 46 fábricas que muelen en Cuba.