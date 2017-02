Ciego de Ávila: Rey del hockey cubano por oncena ocasión

Cuenta Eliberto Sarduy Rivero, entrenador principal de la selección masculina de hockey en Ciego de Ávila, que el torneo de primera categoría, rama masculina, finalizado este jueves en la capital avileña, no fue el mejor de sus pupilos, aunque guardaron sus principales galas para el choque del cierre al vencer 2x0 a La Habana.

Campeones nacionales por oncena ocasión, récord para equipos de Primera Categoría en Ciego de Ávila



Vale aclarar que esos números son bastante fríos comparados con el ritmo que llevó el cotejo, caracterizado por constantes ataques, y de ellos, uno electrizante ocurrido en el minuto 29, cuando el avileño Heriberto Sarduy Gómez dio una de las mejores asistencias del torneo al jovencito Carlos Manuel Consuegra Jardines, quien disparó a puerta y aseguró la primera diana de los locales.

¿Que los habaneros se amodorraron? De eso nada. Intentaron lograr la paridad, y casi lo consiguen por una falta grave sobre Julio Galarraga, castigada con penalti, pero el gol fue frustrado por la habilidad del portero Yendry Delgado Primelles.

“El partido estuvo muy tenso y el equipo supo salir adelante gracias, en gran medida, a la buena defensa. En el caso del penalti, he entrenado mucho para enfrentar esa situación y cuando uno se prepara llega el resultado”, afirmó el cancerbero local, quien a la par de su felicidad, agradeció a su compañero Yunior Rodríguez el bastonazo que evitó, en otro ataque de los rivales, una casi segura anotación capitalina.

Los habaneros casi igualan mediante las ejecuciones de varios penalti corner, aunque sus arremetidas fueron neutralizadas, y para colmo de males, en el último minuto de juego, el anfitrión Máikel Tritzant Jardines penetró en cancha contraria y facturó un efectivo pase convertido en tanto por Alejandro Ramos, a solo segundos del pitazo final.

Por el tercer lugar, Camagüey, el conjunto más alegre del torneo, venció un gol por cero a Las Tunas, gracias al tanto de Yasser Puente en el minuto 53, desenlace que pocos esperaban por la experiencia de los orientales, sin embargo, los agramontinos, sin ser favoritos, se agenciaron un puesto en el podio a base de coraje y deseos de demostrar sus avances.

En cuanto a los vencedores absolutos, sobresale la presencia de Sarduy Gómez, de 39 años de edad, con 315 goles en campeonatos nacionales y presencia en nueve de los 11 títulos de su elenco.

“Tuvimos una competencia muy fuerte. Para mayor complicación, tres titulares, Ángel Alberto Maceda, Alejandro Ramos y yo, presentamos lesiones, y a pesar de eso ganamos”, afirmó el llamado Hombre Gol del hockey cubano, quien de nuevo fue convocado a la preselección nacional, a la cual puede aportar todavía por su versatilidad, lo mismo a la ofensiva que a la defensa.

A la par de esa sapiencia, Ciego de Ávila cuenta en una propia familia a dos hermanos, Maikel Tritzant Jardines y Carlos Manuel Consuegra Jardines, los hijos de María Caridad, par de jóvenes de 26 y 21 años, en ese orden, encargados de contribuir a que su terruño mantenga la hegemonía en el deporte de los bastones y las pelotas.

El más pequeño de este dúo confirmó que “todos los años me preparo para hacer un buen campeonato; el director me ha dado la oportunidad de ser líder del equipo y he salido al terreno a demostrarlo”.

Su actuación se corroboró al ser elegido el más destacado de la competencia, pero su hermano no quedó atrás al ser nombrado como el de mejor técnica.

Junto a los Jardines, completan el cuadro de honor el portero Delgado Primelles, el entrenador Sarduy Rivero, los habaneros Wilmer Verriel (el más combativo) y Yasmany Gutiérrez (líder goleador, con nueve) y el árbitro villaclareño Raúl Peña.

Las notas discordantes del torneo tienen que ver con aspectos organizativos que empañan el espectáculo, entre ellos, la falta de uniformes y medallas, elementos que irrespetan y desestimulan a atletas, técnicos y seguidores del hockey.

Delgado Primelles detiene el disparo de Julio Galarraga

Cuatro capitalinos no pudieron detener la bola que elevó Alejandro Ramos (primero a la izquierda)