El lloraíto de Dayani (+ Videos)

La gente la cree engreída, sensual, atrevida, “creyente” (...)

Desnuda ante mí por culpa del oso

“Sí, soy creyente, pero en el sentido recto de la palabra”, me confiesa Dayani Gutiérrez, quien semanas atrás me echó un “lloraíto” de cariño, en uno de los pasillos de El Principal, reclamándome: “No puedo creer que tú nunca hayas escrito sobre mí en el periódico. O no te gusto o te caigo mal... ¡por favooor!” Y ahí mismo pactamos este diálogo, en un entorno más común, como su pequeño reino; esa casa de Morón donde todo está impecablemente colocado en su sitio.

“Soy muy rigurosa para mis cosas. No tolero nada fuera de lugar. Por eso, lejos de los escenarios, lo que más disfruto es ser una común ama de casa. Me encanta la soledad. Esos espacios de silencio donde me sumerjo a encontrar mi propio yo, a crear, a preguntarme a dónde quiero llegar con mi vida y con mi profesión.”

Nacida en Florencia, aunque muchos especulan que reniega de su origen, esta “muchachita” de 31 años, de raíz campesina, que se trasmuta en huracán de sensualidad cuando sale a defender lo mejor que sabe hacer: cantar, quedó desnuda ante mí (no literalmente, ¡aclaro!) cuando descubrí, sobre su cama, un gigantesco oso de peluche y una enorme muñeca.

“El oso me lo regaló mi abuelo, que vive en Estados Unidos, el pasado año, pero la muñeca, comprada por mis padres con mucho esfuerzo, me acompaña desde niña. Ambos están ahí como prueba de no haber perdido mi inocencia, a pesar de lo difícil que es llevar una vida artística sin que comenten de ti, lo que es y lo que no es, sin que te dejen de ver (porque los prejuicios mutan, mas no desaparecen) como la mujer fácil que pareces, sencillamente, por ponerte una faldita corta y moverte, de manera coqueta, a la hora de cantar. Sí, soy una mujer alegre, sin comillas, porque mi alma, a través de mi voz, tiene que ser esa alegría contagiosa que la gente espera.

“Muchos tienen una apreciación equivocada. Dicen que nací en cuna de oro porque mi papá es agricultor, aunque siempre llevamos una vida muy austera donde me enseñaron que la familia es la mayor riqueza en esta vida y es tu esfuerzo el que te conduce a cualquier parte donde se encuentren tus sueños.”

— Casi nunca un municipio da el título de Hija Ilustre a persona tan joven. Tú lo tienes ya. ¿Premio o compromiso?

—Aunque me acusan de que en las entrevistas digo ser de Morón, eso no es cierto. Vivo aquí, pero jamás he renegado de mi pueblito de Florencia. Cómo voy a hacerlo si allí tuve los mejores momentos de mi infancia. Jamás esperé que me dieran esa sorpresa, lo cual agradezco mucho. Ahora el compromiso es doble con mi querida gente y volveré siempre a cantar cada vez que me lo pidan.

¿Engreída, sensual, atrevida, creyente?

Su papá, además de campesino y músico aficionado, descubrió sus capacidades para el canto cuando, a los cuatro años, se dio cuenta de que era una niña muy afinada. Él la ponía a cantar y le cambiaba el tono para probarla. Y allá iba ella, de manera natural, en busca de la nueva escala.

“Te confieso que aunque mi vida es la música a veces la sentía como una obligación, porque papi sabía que la única manera de lograr algo, al margen del talento que puedas tener, es la persistencia. Todas las tardes me ponía a ensayar y lo que yo quería era juego. Fue una asignatura más fuera de la escuela. Así aprendí a cantar boleros, baladas... buena música.

“Mi padre ha sido mi maestro, mi madre, mi amiga y confidente. Cuando él está en una de mis presentaciones tiemblo porque es muy crítico. Nunca me da un 10. Mami me sube a las nubes (‘¡cantaste fenomenal, estuviste muy bien!’) y él se encarga de bajarme otra vez y ponerme los pies en la tierra, para que no pierda la perspectiva de esta carrera tan difícil, en la cual siempre pide un esfuerzo más.”

— Rara vez una artista regresa a un municipio después de estar en la capital. Se ha especulado mucho si esa decisión tiene que ver con la ruptura de una relación profesional y sentimental...

—Yo nunca me fui. Iba y venía. Tampoco he regresado. Sigo haciendo promociones en los medios nacionales, de hecho Tienes que echarme un llora’íto está radiándose con mucho éxito en todo el país. Y ahora he logrado el sueño de muchos artistas, tener mi orquesta con magníficos músicos de la provincia, la cual ya comienza a dar que hablar... (sonríe con gracia), como yo.

— Por ser una figura vinculada a un fenómeno cultural muy debatido en sus presupuestos estéticos, me gustaría que reaccionaras a este comentario extraído de las redes sociales: “(...)Si el Lucas aún existe es por la simple razón de que todos están comprometidos y eso se sabe. Hacer un video-clip cuesta un ojo de la cara y promocionarlo en TV también. Hay que pagar por debajo de la mesa y así sucesivamente. ¡Pobres artistas! Para nadie es un secreto de que los Lucas son una farsa.”

—Puedo asegurarte que estamos hablando de uno de los programas más honestos en torno al video-clip cubano. Cuando entras al llamado Lucasnómetro es porque, con justeza, tu material es de los más vistos y reclamados por el público. Cruzata, su director, es una persona muy correcta y le gusta ayudar a todos, no importa que estés en la farándula, como se dice, o no. Lo que prima, como medidor, es la calidad, aunque puedan existir errores dada la subjetividad del arte.

— ¿Cuál es ese artista con quien has sentido más placer al cantar?

—Ovidio González. Tuve el privilegio de que me incluyera en su disco, junto a grandes como Pablo Milanés, Vania Borges, Tania Pantoja... con él hice el tema Soy lo prohibido...

—¿Y eres lo prohibido?

(Suelta esa risa de niña que fue no la abandona)

“Casi todos los hombres lloran, no nos llamemos a engaño, aunque públicamente se hagan los duros”

—¡No, para nada! Cuando la gente se me acerca, fuera del escenario, se da cuenta de que soy como cualquiera y hasta me confiesan: ‘Ay, chica, yo creía que tú eras una pesada.’ Me encantan los tacones y, también, me gusta andar cómoda con unos zapatos bajitos. Uno tiene que mantener su glamour, pero no estar todo el tiempo en posición de diva, porque lo importante, más allá de la fama, es el ser humano.”

— ¿Miedos?

—Soy muy insegura, quizás por ser tan exigente. Me desconcentro con mucha facilidad. Cualquier cosa en el público me hace olvidar la letra de la canción y entonces el mundo se hunde ante mis pies. Ni me quedo callada ni canto un la-la-la, busco y busco en los resortes de mi memoria hasta lograr atrapar la historia otra vez.

— Primero tu cuerpo pedía fiesta en uno de tus éxitos. Ahora exiges, como condición, que te echen un llora’íto. ¿De qué vas?

—Casi todos los hombres lloran, no nos llamemos a engaño, aunque públicamente se hagan los duros. En ciertos momentos algunos se han portado mal y a ellos va dedicada la canción, a decir verdad, casi siempre la que se porta mal soy yo, confiesa con esa dosis de picardía festiva que saca como su mejor arma. ¡Aclaro que no tiene que ver con nadie, para que no haya malos entendidos! Y te pregunto yo a ti: ¿Si mi cuerpo no pide fiesta de qué vivo y con qué como?

