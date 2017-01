Un mínimo acceso a la artroscopia

•Se infiltran en Ciego de Ávila las noticias sobre esta técnica quirúrgica, aunque cada vez se leen con menos asombro... de tan comunes. Ni siquiera la presencia del destacado profesor suizo Edward Buess justifica aquí el destaque mediático porque ha venido cuando no “le tocaba”

Edward y Osval hermanados por la artroscopia



Parecía que un Simposio Internacional al año le era, sino demasiado, sí suficiente a la Ortopedia del territorio que se jacta, de vez en vez, con expertos de Suiza, Estados Unidos, Canadá, Austria... y sigue enfocada en hacer del mínimo acceso una máxima. La aparente contradicción ha adquirido superlativos esta semana porque Edward Buess —el suizo que, de alguna manera, ha sido el coordinador extranjero y guía de los cubanos que viajan hasta su país para depurar las técnicas quirúrgicas— ha venido a Ciego de Ávila “fuera de temporada”.

Cuando aún faltan meses para el evento internacional y Edward podía quedarse, como mínimo, contemplando los Alpes, llegó hasta aquí para en una estancia de dos días dictar conferencia, realizar demostraciones en el salón y afianzar su década de amistad con el doctor Osvaldo García Martínez, del que dice un “excelente” a espaldas suyas. (Los elogios sin testigos suenan más sinceros).

Ayer tomaba su ómnibus del servicio nacional con destino a La Habana. Hablaría con Antonio Raunel Hernández (promotor del Simposio Internacional de Artroscopia, actual director del Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez, en La Habana, y eminente ortopédico que desarrolló el servicio en esta provincia) en la capital, otra conferencia para socializar el conocimiento y en algún momento tomaría el avión hasta Berna, donde trabaja en clínica privada. ¿Será esa la causa de querer ayudar tanto a los otros, “contrarrestar” sus días allá?, pienso y le pregunto.

Edward sonríe, pero no evade la respuesta. “Esa es una razón, aunque en Suiza también tenemos vías de ayudar a los que no pueden pagar el servicio, pero yo adoro a Cuba, he venido 10 veces y simpatizo mucho con ustedes, ahora mismo pasé un curso de baile en el Conjunto Folclórico Nacional, mi hija también estudió aquí tres años.” A estas alturas del diálogo puede ahorrarse el resto de las “justificaciones”, ya ha incorporado hasta el “cubaneo” al español que domina con gracia. Incluso, habla de Leonardo Padura. Le digo que tengo Herejes y casi me cuenta el final.

El paciente, un joven de 23 años, recuperará la movilidad de su hombro y ni siquiera tendrá una gran herida que le recuerde el dolor, apenas dos incisiones de unos cinco milímetros

El hombre está a punto de pasar por un cubano radicado en Suiza. De hecho, como buen cubano, en su maleta hacia la Isla carga casi de todo. “Traigo materiales, equipos médicos que son de uso, pero que aquí resuelven por unos cuantos años, me llevo los rotos y allá los arreglo y, a veces, hasta me dan nuevos. En ocasiones las compañías norteamericanas me hacen “el favor” a cambio de que no diga que ellas están burlando el bloqueo. Por ejemplo, una de las anclas que traje, algo muy pequeño y sencillo cuesta 300.00 dólares. Una torre de cirugía artroscopia, una Storz alemana, que es preferible a las chinas que Cuba compraba antes, está valorada en alrededor de 100 000 dólares... todo es caro.”

Sabe, no obstante, que el desarrollo científico de Cuba es muy superior a las condiciones de sus centros asistenciales donde, sin embargo, se hacen “maravillas”. Lo dice dentro del Hospital Provincial Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, obviando el estilo dandi con el que, seguro, camina por Ginebra. Lleva chubasquero remangado y pantalones apretados, demasiado práctico, al punto de rehusar las botas de tela y llevar al salón las de goma que no resbalan.

Ya dentro, a cuatro manos, Osvaldo y él se enfrentan a un defecto glenoideo que, traducido al español común, no es más que una inestabilidad en el hombro (se desmonta). Esa es la segunda causa que somete a los hombros a una intervención que aquí, en el tercero, es de primerísimo primer mundo.

Para ser más exacta, en realidad, no fueron cuatro manos: por las de la anestesista Neisy pasaron todos los resultados de la intervención. Estuvo Oscar, un especialista colombiano que le debe a Cuba su formación y se la retribuye con talento; Diosveny, secundando a Osvaldito en maestría y juventud; Calvera, que de tanto saber, todo indica que llegará a Suiza para que ni aquellos cuentos le hagan; residentes que instrumentaron la operación, técnicos pendientes de las luces, del agua...

Edward manifiesta que las operaciones aquí siempre le resultan más difíciles porque el instrumental con que cuenta en Suiza es superior al cubano

Durante casi dos horas hubo tiempo para que Edward explicara los porqués, Osvaldo buscara la aprobación del suizo en alguna que otra exploración, los especialistas (incluido uno de Camagüey que “copia” la experiencia avileña) preguntaran...

“La operación fue todo un éxito”, la frase con que suelen acuñar los cirujanos el hecho encomiable, allí no fue pronunciada. Supongo que por modestia porque todos aplaudieron al final y cada uno asentía, al tiempo que las imágenes de la pantalla mostraban el defecto corregido. Si hubo titubeo yo no lo vi, pero, obviamente, la mía no es una opinión a tener en cuenta.

Yo solo sé que, aunque la intervención de ayer no fue en sí misma una técnica novedosa, sino un calco de lo que otras veces ya se ha hecho, sí se perfeccionó. Y eso, para un hombro... y para un hombre no es poca cosa.

Ah, también sé, que Edward mete un casino espeso.

HIPERTEXTO:

El equipo dentro del salón mantiene una sincronía que ni los flashazos de la cámara logran perturbar