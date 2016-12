Editorial: La meta está en el horizonte

Allá en enero, 2016 parecía un año difícil, en el que se auguraban limitaciones en el crecimiento económico y, por ende, en lo social. Enfrentamos el ciclo que iniciaba a sabiendas de que sería un tiempo de ajustes, signado por el ahorro y la imperiosa necesidad de hacer eficientes todos los procesos. Las noticias en julio no hicieron sino confirmar las complejidades desde las que, todos los días, tiene que levantarse este país.

Y habría sido solo un año difícil más, de los que también han forjado un poco lo que somos, si en las postrimerías de noviembre no hubiera caído un aguacero gélido sobre la anatomía de la Isla para poner ante todos, ya con respuesta, la pregunta que de alguna manera nos habíamos hecho tantas veces. Resultó que sí sabíamos cómo sería después de Fidel. En realidad, no existe una Cuba sin Fidel.

Por eso estos días, en que se vive un fin de año menos alborozado que de costumbre, no significan que la alegría innata del pueblo se mudó a otra parte. Quieren decir que hay un tiempo para sanar y un tiempo para seguir, y que no están prohibidos ni el ron ni la música, sino que cada cual lleva su procesión o su fiesta por dentro.

Tomemos las horas que le restan a 2016 para pensar, no solo en las 365 que se avecinan, también, en la concreción de un proyecto de país a largo plazo que mantenga las esencias, las mejore, y materialice esa oración encendida que despertó la conciencia nacional, mientras el Granma volvía a la mar, seis décadas después. Si Somos Fidel, lo somos para siempre, no en el minuto de dolor, ante la estupefacción de la pérdida. Lo seremos en todo momento, o no. Es una dicotomía que no admite posiciones equilibristas o de malabarismo ideológico.

El fin de año trajo, además, el compromiso con un concepto. Hay una firma, que es como la sangre sobre el papel, obligando a cumplir la palabra empeñada, a no mentir jamás, a emanciparnos por nosotros mismos, sin esperar milagros.

Estaremos de acuerdo en que 2016 fue todo lo difícil que prometía y más. Trajo sequía, huracanes, calor insoportable, pérdidas irreparables, desafíos descomunales a los que hubo que ponerle el pecho. Nos obligó a mirarnos en el espejo y preguntarnos “ahora qué” y a respondernos sin vacilar “¿ahora?, seguimos”.

Puso en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, por ejemplo, a otro presidente, y habrá que esperar la sempiterna parsimonia con que transcurre un día detrás de otro para comenzar a entender las claves de la nueva circunstancia. En realidad no es tan nueva, apenas cambia un actor del reparto. La obra es la misma que se repite desde principios del siglo XIX con aquello de la “posesión más preciada” o la “gravitación política” de “la fruta madura”.

Sin embargo, pase lo que pase allá, las verdaderas claves del futuro cubano están aquí, como hace 58 años y ya para siempre. Pongamos sobre los hombros los pesares y sobre ellos las esperanzas, para que aligeren el paso y nos hablen al oído. Caminemos. La meta no es 2018, ni 2030. La meta está en el horizonte.