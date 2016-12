Fin de año: ahora pido

Pa ciencia para los que esperan y fe para los incrédulos, consuelo para quienes sufren y patria para los desplazados.

Quiero benevolencia para los que juzgan y mano dura para quienes controlan, sabiduría a los que gobiernan y amor para los que enseñan y sanan.

Pido salud para los enfermos y piedad para quienes los cuidan, hijos para quienes los desean y vergüenza para los delincuentes y pillos.

Quiero agua para toda la tierra y paz contra todo conflicto, brazos fuertes para sostener el mundo y milagros para quienes los esperan.

Deseo que las manos no tiemblen a la hora de firmar tratados y que los corazones latan fuerte al tiempo de terminar las guerras.

Pido que la tierra no se abra en dos y que las olas no sean gigantes. Que los vientos soplen lento y que las lluvias no desborden los embalses.

Naciones libres, extendidos puentes, conversaciones fructíferas, respeto a la dignidad, leyes inclusivas.

Quiero lluvias de estrellas y movimientos de astros, brazos abiertos, mentes despiertas, manos dadivosas, trabajo salvador, familias unidas.

Pido abrazos que sanen, hombros amigos, palabras necesarias, palmas "como novias que esperan", estrella solitaria, país unido de seres que agradezcan; y memoria..., mucha memoria.